Chiapas, frente al reto de seguridad en la era digital

La destacada jurista María Gabriela Soberano explicó que Chiapas, como todo México, se encuentra frente al reto de garantizar la seguridad de la información, por ello la ciudadanía como las instituciones deberán avanzar hacia la seguridad digital, ante los avances tecnológicos del mundo contemporáneo.

La también investigadora ofreció una ponencia en la Universidad Libre de Derecho y el Instituto Nacional de Estudios Fiscales (INEF), donde expuso la urgencia por abordar los mecanismos fundamentales de la seguridad de la información.

Desde las instalaciones de las que también fueron su centro de formación, explicó que en un contexto donde la digitalización avanza con rapidez, la seguridad de la misma se ha convertido en un elemento esencial para proteger los entornos personales, empresariales e institucionales.

Objetivo

Este conjunto de prácticas busca prevenir accesos no autorizados, alteraciones o pérdidas de información sensible, así como la posible comisión de delitos con los recursos antes expuestos.

Desde esta perspectiva, la seguridad de la información se basa en tres principios fundamentales: la confidencialidad, que limita el acceso únicamente a personas autorizadas; la integridad, que garantiza que la información no sea modificada de forma indebida; y la disponibilidad, que asegura que los datos puedan consultarse cuando sean necesarios.

Explicó que ante el incremento de riesgos cibernéticos, organizaciones y usuarios deben adoptar medidas de seguridad y fomentar una cultura de prevención.

El uso responsable de la tecnología, junto con herramientas de protección, resulta clave para resguardar la información en un entorno cada vez más conectado.