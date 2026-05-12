Chiapas ha perdido la mitad de sus bosques, así lo revelan los más recientes análisis sobre deforestación en México.

Desde el año 2000, más de 360 mil hectáreas de vegetación forestal han sido destruidas y el principal factor de dicha pérdida es la demanda de madera de pino tropical y roble en el mercado nacional.

Siete de cada diez metros cúbicos de madera que se comercializan en la región provienen de fuentes ilegales.

Un pulmón que se va muriendo

Las montañas de Chiapas albergan todavía algunos de los ecosistemas forestales más diversos del planeta, donde la caoba se eleva desde la selva tropical, hogar de monos aulladores y jaguares.

Casi un tercio de los bosques que quedan en la entidad permanecen intactos, sin embargo, lo que resta del bosque es cada vez más fragmentado y destruido. Los brumosos bosques de montaña son el hogar del quetzal así como de diversas especies de orquídeas y podocarpos.

Tala ilegal

La llegada de los madereros suele marcar el fin de estos ecosistemas. Una vez talada el área, el suelo queda gravemente dañado por la actividad humana, cada centímetro de tierra perdido por la erosión tarda un siglo en recuperarse.

A medida que los bosques retroceden, también lo hacen los manantiales y ríos que proporcionan agua potable a innumerables personas.

La tierra desmontada se convierte en pastos para ganado, campos de maíz, plantaciones de café y palma aceitera, o nuevos asentamientos.

Organizaciones ambientales han señalado que la pérdida de la mitad de los bosques de Chiapas representa una amenaza no solo para especies únicas, como los siete mamíferos que no viven en ningún otro lugar de la Tierra, sino también para las comunidades humanas que dependen del bosque como elemento vital para su supervivencia.