Chiapas ha recuperado su brillo turístico

Chiapas pudo recuperar su brillo turístico tras una etapa compleja de violencia, esto fue posible ante las estrategias de seguridad implementadas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el cual fue pilar para reactivar el sector turístico en el estado durante este primer año de gobierno, aseguró la secretaria de Turismo del Estado, María Eugenia Culebro Pérez.

Recuperación

La funcionaria estatal subrayó que la libertad de tránsito y la apertura de espacios turísticos han sido cruciales. Mencionó como ejemplo principal la recuperación de la zona de Lagartero, que ahora es transitable en su totalidad.

Resaltó que la ausencia de bloqueos carreteros, comunes en administraciones anteriores, ha generado un nuevo panorama de seguridad, lo que es percibido de manera positiva por touroperadores y visitantes, quienes ahora se sienten seguros al transitar por las carreteras del estado.

Trabajos

Culebro Pérez enfatizó el trabajo en materia de capacitación y profesionalización con los prestadores de servicios de las diferentes regiones, con el objetivo de elevar la calidad del servicio.

Asimismo, señaló que una parte fundamental de la estrategia es que las comunidades sean las principales protagonistas y beneficiarias de la derrama económica que genera el turismo, buscando una prosperidad compartida.

Visitantes

Hasta el corte de octubre, se registró una afluencia aproximada de 6.9 millones de visitantes. La secretaria confió en que para fin de año se podrán superar los ocho millones de turistas registrados el año anterior, gracias a los eventos programados y a la positiva percepción de seguridad.

Destacó que Chiapas vuelve a sonar como un destino seguro, tanto a nivel nacional como internacional y ahora conectados con la nueva línea de Aerobalam que próximamente podría tener vuelos a estados vecinos.

Promoción

La promoción de la nueva realidad de Chiapas se ha realizado de manera intensa, atrayendo eventos de talla internacional como la Nascar, la Carrera Panamericana y el torneo infantil Panamericano de pádel. Estas estrategias buscan mantener un flujo constante de turistas, incluso en temporadas no vacacionales.

Además, se ha participado en ferias y reuniones de turismo especializado, y se ha retomado la alianza con embajadores de diversos países para fortalecer la llegada de visitantes internacionales, cruciales para destinos como las zonas arqueológicas y los Pueblos Mágicos.