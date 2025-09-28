Chiapas hace historia en Paralimpiada Conade

El representativo estatal de Chiapas de Paraciclismo hace historia en su primera intervención, al lograr las medallas de plata y bronce dentro de las competencias de la Paralimpiada Nacional Conade 2025, que se desarrollan en el estado de Aguascalientes.

Deportista

El pedalista chiapaneco Fabián Alejandro Rueda Jiménez de la discapacidad visual, acompañado de su guía, Ángel José Pérez Guillén, en la categoría juvenil mayor de la B3, iniciaría a escribir la historia de Chiapas en estas competencias al adjudicarse la medalla de plata de la prueba de contra reloj individual, al cronometrar un total de 46.52.392 tras su recorrido de 24.5 kilómetros sobre el circuito trazado sobre la avenida Heroico Colegio Militar de la Colonia Gremial.

Cabe destacar que el representativo chiapaneco fue uno de los equipos más competitivos ante los dos seleccionados de Jalisco, que lucharon de poder a poder superándolos por varios minutos, pero tras una falla mecánica de frenos y dos pinchaduras, Chiapas cedería la medalla de oro a los jaliscienses.

Por otra parte el también seleccionado estatal de Chiapas, Juan Andrés Hernández Zenteno, de la categoría juvenil menor varonil de la clasificación C3, también escribe la historia para el legado estatal al conseguir la medalla de bronce en la prueba de contra reloj individual, al parar el cronometro en los 43:28.733, en su cobertura de los 14 kilómetros.