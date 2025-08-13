Chiapas impulsa distintivo Empresas Pro Integridad

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), en coordinación con la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT) y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas (TJA), sostuvieron una reunión de trabajo para sentar las bases de creación del distintivo “Empresas Pro Integridad”.

Este reconocimiento estará dirigido a las personas morales que operan en la entidad y que se distinguen por sus buenas prácticas corporativas, su compromiso con la transparencia y la adopción de políticas empresariales éticas que previenen actos de corrupción.

Durante el encuentro, la titular de la SAyBG, Ana Laura Romero Basurto, subrayó que este distintivo será un incentivo tangible para quienes hacen de la integridad un principio rector de su gestión empresarial, fomentando así una cultura de legalidad en el sector privado.

Al respecto, Luis Pedrero González, titular de SEyT, destacó que la iniciativa fortalecerá la competitividad, atraerá inversiones y consolidará la confianza en el sector productivo chiapaneco, generando condiciones para un desarrollo económico sostenible.

A su vez, Renato Cortázar Reyes, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, enfatizó la relevancia de contar con mecanismos formales de reconocimiento que impulsen el cumplimiento normativo, la responsabilidad social empresarial y un entorno de negocios justo y transparente.

Con esta acción, el gobierno que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar reafirma su compromiso con la implementación de políticas públicas que fortalezcan la integridad, la transparencia y la confianza ciudadana, consolidando a Chiapas como un referente nacional en la lucha contra la corrupción y en la promoción de un sector empresarial libre de prácticas ilícitas.