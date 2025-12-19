Chiapas impulsa una revolución fiscal

En su comparecencia ante el Congreso del Estado, el Secretario de Finanzas, Manuel Pariente Gavito, presentó un balance y una proyección de modernización para Chiapas, sustentada en una inédita participación ciudadana, una disciplina financiera que ha mejorado la calificación crediticia del estado y una transformación digital de fondo.

Plan

Pariente Gavito destacó que, por primera vez, el Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030 se formuló de manera activa con la sociedad.

“Sostuvimos 12 foros en ocho municipios y foros universitarios, recabando más de nueve mil propuestas ciudadanas de más de mil jóvenes y académicos. Esta es la brújula que orienta cada peso del presupuesto hacia el bienestar con justicia social”, afirmó.

El titular de Finanzas reportó un desempeño fiscal “superior”. Los ingresos totales estimados para 2025 alcanzan los 130 mil 571.5 millones de pesos (mdp), superando lo programado en cuatro mil 426 millones. El motor de este crecimiento fue el ingreso de origen estatal, con un incremento excepcional del 61.2 % en la recaudación propia, atribuido a una mayor vigilancia fiscal y la actualización de la ley de derechos.

Apoyos

En un “firme compromiso humanista”, la dependencia otorga placas vehiculares gratuitas a personas con discapacidad y un estímulo del 100 % en contribuciones por servicios de vivienda.

Paralelamente, impulsa el programa “Borrón y Cuenta Nueva”, que condona el 100 % de adeudos, multas y recargos vehiculares de ejercicios anteriores. Asimismo, a través del “Canje de Placas 2025”, se prevé recaudar más de dos mil siete millones de pesos con la entrega de 915 mil 864 placas nuevas con código QR encriptado para mayor seguridad.

Para combatir el delito y modernizar los servicios, se desarrolló una aplicación de identificación vehicular en convenio con la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General del Estado (FGE), permitiendo consultas inmediatas de datos de vehículos. Además, con el programa “Agenda tu Cita” se gestionaron más de 31 mil 800 trámites de placas, y se emitieron un promedio de mil licencias de conducir diarias en los módulos estatales.

Corazón de la transformación

Destacó que el corazón de esta transformación es el nuevo Centro de Datos Estatal, que posiciona a Chiapas como el tercer estado a nivel nacional con una infraestructura gubernamental de este tipo, garantizando servicios 24/7 y soberanía sobre la información. También se presentó el chatbot “Chiapas te Escucha”, para realizar pagos de manera segura y eficiente.

Se ejecutó una transformación integral del catastro, actualizando masivamente la base de datos con 81 mil 998 predios rezagados y generando ortofotos que cubren 630 km² en 11 municipios, elevando la cobertura del 29 % al 85 %. Esto asegurará certeza jurídica y una mejor fiscalización del impuesto predial.

Eficiencia

En la Primera Convención Hacendaria, con la presencia del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y los 124 municipios, se firmaron 34 convenios para que la Secretaría de Finanzas recaude el impuesto predial por cuenta de los ayuntamientos, incrementando su eficiencia y acceso a recursos.

Uno de los anuncios más destacados fue el refinanciamiento de 12 mil 112 millones de pesos (mdp) de deuda bancaria de largo plazo, con tasas más bajas que generarán un ahorro promedio de 0.30 puntos porcentuales.

“Este esfuerzo liberará un flujo de más de dos mil 565 millones de pesos durante esta administración para el servicio de la deuda, más 365 millones de pesos de fondos de reserva. Este ahorro se convierte en capital social para salud, educación, infraestructura y seguridad”, subrayó Pariente Gavito.

Seguridad

En materia de seguridad, se crearon 443 plazas operativas en Seguridad y la Fiscalía, y se otorgó un incentivo salarial de hasta el 40 % a los elementos policiales, colocándolos entre los mejor pagados del país. El personal magisterial recibió un aumento del nueve por ciento y el administrativo del ejecutivo, del cuatro por ciento.