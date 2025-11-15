Chiapas integrada a Junta de Autoridades de Movilidad

Chiapas forma parte de la nueva Junta Directiva de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), luego de la elección en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, ante la presencia de representantes de las 32 entidades del país.

La Junta Directiva quedó integrada por Daniel Sibaja González como presidente; Albania González Pólito, secretaria de Movilidad y Transporte (SMyT) de Chiapas, como secretaria ejecutiva; y Diego Monraz Villaseñor, secretario de Transporte de Jalisco, como vicepresidente.

La participación de la titular de la SMyT permitió que Chiapas fuera integrado a la Junta Directiva Nacional, resultado que refleja el trabajo institucional que se impulsa en el estado y el respaldo a las acciones encabezadas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Durante su exposición ante los órganos nacionales, González Pólito presentó de manera clara y fundamentada los avances alcanzados en Chiapas, destacando los esfuerzos realizados en materia de desarrollo institucional, gobernabilidad, atención ciudadana y fortalecimiento de programas estratégicos.

La integración de la entidad chiapaneca a la Junta Directiva Nacional constituye un paso relevante para fortalecer la coordinación entre instancias, promover mejores prácticas y consolidar la participación del estado en los espacios de toma de decisiones.

Bienestar social

Este logro reafirma el compromiso institucional de continuar impulsando políticas públicas eficientes, cercanas a la población y orientadas al bienestar social.

Con este resultado, se fortalece la presencia de Chiapas en los órganos directivos del país y se avanza en la consolidación de un estado con mayor participación y proyección institucional.