Chiapas libre de sarampión; aplicaron 370 mil vacunas

Chiapas es un estado libre de brotes de sarampión, en gran medida se debe a la histórica cifra que alcanzó el sector Salud para aplicar las vacunas en menores de un año y ahora con protección a un virus que aún es mortal.

El jefe del departamento de Enfermedades Transmisibles y No Transmisibles en Chiapas, Daniel Humberto Salazar Hernández, informó que la entidad ocupó el primer lugar nacional en relación a la vacunación a este sector de la población.

Protegen a infancias

Las dosis aplicadas protegerán a los menores del virus de sarampión, rubéola y parotiditis; en este rubro es que se alcanzaron los datos más elevado de cobertura en todo el país.

Explicó que lo que se hizo fue apoyarse entre todas las instituciones, llegando hasta un 99 % en la cobertura de vacunas de la meta que se tenía para aplicar 370 mil dosis.

Desde inicio de año se establecieron las rutas y se llegó a la cifra planeada, sin embargo, la aplicación de las vacunas seguirá todo el año, enfatizaron.

“Son los niños que ya vienen protegidos. Esto es algo importantísimo, estamos hablando de que todos estos niños ya tienen sus coberturas completas”, detalló.

Inmunidad

Salazar Hernández comentó que hay dos formas de obtener la inmunidad: que una persona se enferme o con la de la vacunación, pero la la segunda es la mejor opción.

Comentó que se trabaja con el resto de biológicos que tiene el sector y es importante que las familias se acerquen a los módulos, para que conozcan la información de cuáles les tocan.

En zonas donde históricamente se ha presentado una resistencia a las dosis, comentó que también ese sector de la población se sumó de manera positiva.

Finalmente, las familias deben de saber que el sarampión aún es una enfermedad mortal y aunque la entidad está libre del virus, los trabajos de protección con coberturas de vacunación siguen.