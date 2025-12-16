Chiapas, líder en aplicar estrategia

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, entregó un reconocimiento a la Secretaría de Educación de Chiapas por su compromiso con el Gobierno de México al impulsar de manera ejemplar las jornadas de salud en escuelas públicas de nivel básico, como parte de la Estrategia Nacional Vive Saludable, Vive Feliz.

El reconocimiento se realizó en el marco de la LXV Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), celebrada en la sede de la SEP en la Ciudad de México. Durante su intervención, Delgado Carrillo destacó que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha sido un aliado estratégico de la educación y un actor clave para el avance de esta estrategia, cuyo objetivo es consolidar una cultura de prevención y un estilo de vida saludable desde las aulas.

Participantes

El reconocimiento fue recibido por el secretario de Educación, Roger Mandujano, y refleja la coordinación interinstitucional en la que participaron de manera activa la Secretaría de Salud, encabezada por el doctor Omar Gómez Cruz; la esposa del gobernador Eduardo Ramírez, Sofía Espinoza Abarca; la directora general del Sistema DIF Estatal, Ana Isabel Granda González; el delegado de la SEP en Chiapas, Raúl Bonifaz Moedano; el titular del IMSS-Chiapas, Hermilo Domínguez Zárate; y el director de Educación Básica, José Hugo Campos Flores, entre otras instancias.

La Estrategia Vive Saludable, Vive Feliz desplegó brigadas de salud escolar en los 124 municipios del estado, realizando acciones como revisiones visuales y bucales, tamizajes generales y pláticas informativas orientadas a la promoción de hábitos saludables y sostenibles desde la primera infancia, las cuales beneficiaron a más de 8 mil 400 escuelas y aproximadamente 780 mil estudiantes de educación básica.

En cifras, Chiapas alcanzó la visita al 100 por ciento de las escuelas (8 mil 363). De ellas, el 95 por ciento fue tamizado: 766 mil 234 estudiantes, de los cuales 732 mil 595 recibieron valoración, logrando una cobertura del 96 por ciento. Estos resultados consolidaron a Chiapas como líder nacional en la implementación de la estrategia. Durante los primeros meses del año, las autoridades educativas darán seguimiento a las incidencias detectadas durante las jornadas, reforzando así el compromiso de garantizar el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes chiapanecos.

Resultado

La Secretaría de Educación de Chiapas destacó que este reconocimiento es resultado del liderazgo, la visión estratégica y el compromiso social del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, así como del trabajo articulado entre dependencias, lo que permitió a la entidad ocupar el primer lugar nacional en la primera etapa de la estrategia y posicionarse entre las primeras en la segunda fase.