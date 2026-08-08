Chiapas lidera en defunciones por diabetes: Inegi

Chiapas presenta una alta prevalencia en enfermedades crónico degenerativas; las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), publicadas este 7 de agosto, detallan que la diabetes mellitus y tumores malignos, en conjunto, fueron las principales causas de muerte en el estado durante el 2025.

A nivel nacional, se contabilizaron 762 mil 494 defunciones registradas de forma preliminar, lo que representa una disminución de 7.0 % respecto al año anterior.

En Chiapas, el total de defunciones de personas con residencia habitual en la entidad fue de 29 mil 514.

Desglose

En el estado, las enfermedades del corazón ocupan el primer lugar de fallecimientos en ambos sexos, con siete mil 256 casos. Los hombres tienen la mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares, con cuatro mil 45 casos.

Le siguen la diabetes mellitus y los tumores malignos, para completar las principales causas de muerte en la entidad, de acuerdo con el cuadro de las principales causas por entidad federativa del Inegi.

La diabetes mellitus, que a nivel nacional es la segunda causa de muerte con 106 mil 874 casos, afecta de manera particular a Chiapas, donde cobró la vida de cuatro mil 595 personas, ubicándolo entre los estados con las tasas más altas.

El cáncer en la entidad también tiene una prevalencia alta, con tres mil 569 fallecidos a causa de tumores malignos.

En contraste, Chiapas reporta la tasa más baja del país en muertes por causas externas, con 29.2 por cada 100 mil habitantes, muy por debajo de la nacional de 59.7.

El grupo de edad más afectado a nivel nacional es el de 65 años y más, que concentra 58.7 por ciento de las defunciones.

La covid-19, que llegó a ser la primera causa de muerte en 2021, registró apenas 504 casos en 2025 y ya no figura entre las 20 principales causas de defunción desde 2024.