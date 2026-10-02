Chiapas lleva a China su experiencia de alfabetizar

Desde Qufu, provincia de Shandong, China, el Programa de Alfabetización “Chiapas Puede” recibió el Premio Confucio de Educación de la Unesco 2026, durante la 21ª ceremonia de entrega, celebrada el pasado 28 de septiembre en el marco del Festival Cultural Internacional Confucio de China 2026. El galardón fue entregado por Wang Jiayi, viceministro de Educación del país asiático, quien presidió la ceremonia, en reconocimiento al trabajo que impulsa el Gobierno de Chiapas, encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, para reducir el analfabetismo, llevar educación y justicia social a comunidades indígenas y grupos en situación de marginación.

Modelo

El reconocimiento fue otorgado al programa liderado por la Secretaría de Educación, a cargo de Roger Mandujano, por impulsar un modelo que parte de las realidades culturales y lingüísticas de las comunidades, con una visión de inclusión, dignidad y participación social. La Unesco destacó que el programa ofrece una alfabetización bilingüe y con arraigo cultural, dirigida especialmente a poblaciones históricamente marginadas.

El modelo pedagógico Matías de Córdova constituye una de las bases metodológicas de “Chiapas Puede”. Su enfoque fonético se adapta a los contextos lingüísticos y culturales de Chiapas y se articula con estrategias presenciales y digitales, círculos de estudio comunitarios y procesos de enseñanza en español y lenguas indígenas como tseltal, tsotsil, tojol-ab’al, ch’ol y zoque.

Galardón

En representación del Gobierno de Chiapas, recibió el galardón la coordinadora ejecutiva y de Proyectos Estratégicos para la Alfabetización, Flor Marina Bermúdez Urbina, quien acudió a la ceremonia celebrada el pasado 28 de septiembre, como parte del Festival Cultural Internacional Confucio de China 2026.

En el marco de esta reunión internacional, Bermúdez Urbina compartió la experiencia de “Chiapas Puede” a representantes de distintos países, como una estrategia de alfabetización bilingüe y con arraigo cultural que parte de las realidades sociales y lingüísticas de las comunidades. De esta manera, el trabajo que se desarrolla en la entidad se incorporó al intercambio internacional de experiencias en materia de alfabetización y educación para poblaciones históricamente marginadas.