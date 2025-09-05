Chiapas muestra avance en producción de huevo y carnes

De acuerdo con datos del Fomento Económico de Chiapas (FEC), durante el mes de junio del 2025 la producción de carne de Guajolote en la entidad tuvo un crecimiento de 20.6 %, esto en comparación con el mismo mes del año 2020, siendo el mayor incremento en este periodo de tiempo.

En el mismo mes de junio, la producción de huevo para plato (consumo) tuvo un crecimiento 4.0 %, en comparación con el mismo mes del año anterior. Este sector ha mostrado un comportamiento a la alza, contrario a la tendencia que se tenía en los últimos tres años, debido a diferentes factores.

Reporte actualizado

De acuerdo con este reporte actualizado, durante el mes de junio el estado de Chiapas alcanzó una participación de 3.7 % en la producción nacional de carne de bovino.

En este mismo sentido, en el ranking nacional del mes de junio, Chiapas ocupó el tercer lugar en producción de miel con un estimado de tres mil 461.70 colmenas.

Además, Chiapas mostró avances en el ranking nacional del mes de mayo, ocupando el cuarto lugar en producción de maíz, con 125 mil 398 toneladas, mientras que, Sinaloa fue el primer lugar con una producción de un millón 477 mil 965 toneladas.

Finalmente, en estos datos del sector agropecuario también se da a conocer que a nivel nacional del mes de mayo, Chiapas ocupó el segundo lugar en producción de Cacao, con un total de siete mil 600 toneladas solo por debajo de Tabasco.

Incremento en productos

En cinco años el estado de Chiapas ha mostrado un incremento en la producción de productos agropecuarios, destacando avances en carnes y miel. Con ello se espera que la entidad dependa menos de las importaciones de alimentos, para aminorar precios en beneficio de la población.