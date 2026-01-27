Chiapas muestra su belleza en España

La belleza escénica y riqueza cultural de Chiapas brillaron en España donde se realizó la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, espacio que sirvió para posicionar a nuestro estado como destino ideal para turistas de todo el mundo.

Dentro de la serie de eventos realizados entre el 21 y 25 de enero se encuentra la Pasarela Ch’ulel donde se presentaron creaciones textiles de artesanas y artesanos que colocaron a Chiapas en el buen gusto de Madrid, demostrando que su esencia es inconfundible.

Además se contó con la presentación del cantante Carlos Rivera que vestido de charro y acompañado de mariachi, dio muestra de la riqueza de la música tradicional mexicana poniendo a cantar y bailar a asistentes de todo el mundo reunidos en el evento.

En tanto, la secretaria estatal de Turismo, María Eugenia Culebro Pérez, junto con la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, anunciaron la realización de la Carrera Panamericana 2026, siendo el segundo año consecutivo.

Funcionarios estatales y federales señalaron que este evento representa para Chiapas una plataforma de visibilidad, así como una importante derrama económica y un impulso directo al turismo comunitario, al atraer visitantes nacionales e internacionales interesados en vivir experiencias locales y conocer la riqueza cultural de la entidad.

De igual forma, se destacó que México será una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con partidos en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Ante lo cual, gracias a su conectividad aérea directa con estas ciudades, Chiapas se posiciona como una opción estratégica para extender la estancia y disfrutar de una experiencia única entre su naturaleza y cultura viva.

Con el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, Chiapas continúa consolidándose como un destino extraordinario por su riqueza natural y su capacidad para albergar eventos de talla internacional que impulsan el desarrollo turístico del estado.