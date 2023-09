“Chiapas muy mexicano” cumplirá su 18 aniversario

“Chiapas muy mexicano” es la celebración que cumplirá su 18 aniversario de manera continua, para festejar los 199 años de la anexión de Chiapas a México.

El festejo se llevará a cabo el jueves 14 de septiembre a las 19:00 horas en el Palacio de Bellas Artes, dio a conocer el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), Plácido Morales Vázquez.

El evento tendrá presentaciones musicales, incluyendo marimba.

“La idea central es hacer una reflexión sobre nuestro país, [pues] yo no había calculado y pensado qué nos ha dado la Federación.

“El año pasado, [estaba] abarrotado el Palacio de Bellas Artes con muchos chiapanecos que tienen la nostalgia de nuestra tierra y dije: ‘Chiapas vino a México, pero México todavía no llega cabalmente a Chiapas’; entonces se soltó un gran aplauso”, apuntó el magistrado presidente del TFCA.

“Esta que yo hago más allá de la reflexión histórica, por qué se dio, qué factores determinaron que los chiapanecos de 1824 quisieran ser mexicanos, porque como siempre ando rastreando, he seguido la ruta en la Depresión Central, en Chiapilla, Copanaguastla, los pueblos que se fueron extinguiendo con las sucesivas pestes.

“Esa era la ruta, era hacia Guatemala, pero siempre llego a la conclusión de que lo que la mayoría decidió y lo que la mayoría escogió, es que fuéramos mexicanos. No fue un error, fue un acierto.

“Siempre digo, no es lo mismo ser Centroamérica, que ser Norteamérica, y nosotros aunque geográficamente no parezcamos tanto, somos Norteamérica. Todas esas reflexiones las hago a lo largo de 17 años que he estado indagando nuestra identidad”, manifestó.

Consideró que la incorporación a México fue un buen logro, no cabal, pero fue un buen logro, porque permitió la llegada de la reforma agraria en los años 70; “en Guatemala se estaba documentando tierra y nosotros tuvimos la reforma cardenista, llegaron las leyes laborales, municipio libre, y ahora también hay que hacer una reforma en el municipio, pero falta mucho. Por ello, planteo promover un nuevo pacto con la Federación, a los 200 años del Chiapas mexicano”.