Chiapas necesita mayor infraestructura hidráulica

Karina Montesinos Cárdenas, directora general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, comentó que se necesita en Chiapas la ampliación de la cobertura de la infraestructura hidráulica y de saneamiento, para dotar de agua para consumo humano.

Otra necesidad es fortalecer el tratamiento de las aguas residuales; asimismo, es necesario priorizar más la conservación de los recursos hídricos. Estos temas se plantearán en las mesas de trabajo para la formación de una nueva iniciativa de ley de aguas para Chiapas, un trabajo que comenzó hace unos días.

Dijo que la realidad es que los proyectos de infraestructura hidráulica y saneamiento son de alto costo, se requiere mucho dinero, sin embargo, desde la actual administración se le da suficiencia presupuestal para atender los retos y desafíos.

Sobre las plantas de tratamiento de aguas residuales, que la mayoría estaban sin operar, indicó que está incluido dentro de las estrategias de atención, así como las redes de drenaje y alcantarillado. Existe mucha infraestructura ya construida, alguna inoperante, pero se ha hecho un análisis para retomarlo.

Recordó que recientemente se realizó el primer foro para concretar una nueva ley de aguas para el estado, luego de las reformas a la ley de aguas nacionales y la ley general de aguas, en Tuxtla Gutiérrez, y que se replicará en municipios como Tapachula, Comitán y San Cristóbal.

Se busca la participación de instituciones, organizaciones, fundaciones y otros organismos, así como personas de la sociedad civil, para definir los lineamientos que deben ser incluidos en la nueva legislación local.

Reiteró la invitación para los habitantes de las comunidades, que consulten las fechas y sedes de los foros en las redes sociales de la Comisión, para que se puedan vincular con los Ayuntamientos municipales y dar seguimiento al tema.