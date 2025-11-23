Chiapas necesita tecnología médica

El secretario de Salud Federal, David Kershenobich, dijo que la red hospitalaria de Chiapas deberá cumplir con el abasto y sustentabilidad, pero también con la implementación de tecnologías modernas para hacer frente a las demandas de la población.

En una declaración en el contexto de la inauguración del Hospital del IMSS XIV de Septiembre, explicó que la tecnología y equipos modernos no son un lujo, sino una necesidad para los pacientes como para los profesionales de la Salud.

“En Chiapas hace falta tecnología en equipo médico y vamos a trabajar junto al gobernador Eduardo Ramírez, para atender esa demanda”, dijo.

Chiapas cuenta con 36 hospitales generales y 91 centros de salud, según datos cruzados.

Además, se está realizando un censo de las 235 unidades de salud que integran las 10 jurisdicciones sanitarias del estado para la federalización de servicios.