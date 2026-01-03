Chiapas no está exento de los sismos

Chiapas, Oaxaca y Guerrero son más susceptibles a registrar movimientos sísmicos generados principalmente por la placa de cocos, la responsable del 70 % de la actividad sísmica en estos tres estados; esto con relación al temblor de 6.5 de magnitud que tuvo como epicentro en San Marcos, Guerrero.

De acuerdo con Silvia Ramos Hernández, académica e investigadora de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), durante el 2025 se presentaron alteraciones sismológicas no solo dentro de nuestra entidad, sino en todo el territorio mexicano.

Desplazamiento de placas

La investigadora explicó que no es novedad que haya actividad sísmica en Chiapas, Oaxaca y Guerrero debido a que son las entidades por excelencia con mayor sismicidad del país, derivado del desplazamiento de placas tectónicas.

Además, dijo que ningún estado del país, y principalmente las tres entidades mencionadas, están exentas a presentar un movimiento sísmico, por lo que organismos como Protección Civil (PC), deben fortalecer de manera continua la parte preventiva con los simulacros para preparar a la población frente a la posibilidad de eventos más grandes.

Entidad

Chiapas, por año tiene un récord de registro de más de tres mil 500 sismos generados por el desplazamiento de placas tectónicas, otro porcentaje se ha agregado por la actividad de los volcanes, el Chichón y Tacaná, los cuales tienen una actividad "peculiar", pero no es derivada al desplazamiento de placas.

En el caso de la de la actividad tectónica, la mayor parte del registro sísmico que se tiene es en la Costa, Sierra y Soconusco y unos cuantos también pueden presentarse en el interior del territorio chiapaneco, causada por la falla Polochic-Motagua que se interna desde Guatemala y atraviesa por la región de Motozintla.

Ramos Hernández celebró que Chiapas no haya tenido una afectación mayor por el sismo, haciendo alusión al terremoto ocurrido en el 2017, sin embargo, recalcó que es necesario reforzar las acciones preventivas en la población.