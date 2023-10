Chiapas no está para experimentos: Plácido Morales

Tras la designación de los aspirantes que formarán parte de la encuesta para coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Plácido Morales Vázquez aseguró que Chiapas no está para experimentos.

En conferencia de prensa dijo que dentro del proceso que se estaba desarrollando, y con los resultados ya conocidos, informó que su exclusión es inexplicable. “Leí la convocatoria, me inscribí en tiempo, entregué un expediente completo de todo lo que hice para la causa de la Cuarta Transformación a lo largo de más de 20 años, y la convocatoria afirma que la Comisión Nacional de Candidaturas iba a evaluar perfiles; los que hemos construido el Movimiento de Regeneración no estamos, por eso digo que resulta inexplicable que no esté incluido dentro de la lista de los posibles encuestados”.

Del mismo modo, reveló que pese a ello, escribió una carta al presidente de Morena, Mario Delgado, “para que en mi derecho como militante y como cuadro distinguido de Morena, pues se me dé una explicación del por qué no estoy, porque para mí resulta inexplicable bajo los términos de la convocatoria, y en estos días, y en el proceso que viene, deseo que la encuesta se haga de la mejor manera, que sea lo más transparente posible. Yo dije aquí que esto no era una elección, ni una selección, ni una designación, que Chiapas ya no está para experimentos”.

Enfatizó que las cualidades para continuar la Cuarta Transformación en Chiapas se sujeta en tres orientaciones: la primera es a partir de las características políticas, que parte del ideario que manifieste el beneficiado; la segunda es respecto a la formación y experiencia, y como tercera, es la parte de la moral política y pública, que tanto ha afirmado el presidente Andrés Manuel López Obrador.