Chiapas no se equivocó al elegir: Mario Guillén

El primer año de gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar ha rendido frutos evidentes en la pacificación y el desarrollo de Chiapas, afirmó el diputado Mario Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado.

En entrevista, el legislador de Morena destacó que uno de los logros más reconocidos por la ciudadanía es el haber recobrado la sensación de seguridad.

“Chiapas hoy está en los primeros lugares en seguridad. Es reconocido el gran logro de pacificar al estado”, aseveró, subrayando también el combate a la impunidad, donde “quien comete un delito sabe que se va a perseguir y se van a lograr a los responsables”.

Obras inéditas

En materia de desarrollo, el diputado Guillén resaltó el arranque de obras históricas como la carretera Palenque-San Cristóbal, una infraestructura anunciada por muchos años que se hizo realidad en esta administración y que, destacó, comenzó con recursos estatales y ahora suma el apoyo de la Federación.

Asimismo, mencionó el proyecto de la carretera Teopisca-San Cristóbal para crear una vía rápida hacia Comitán. “Hay muchas cosas destacadas”, añadió, refiriéndose también a los apoyos adicionales a productores de maíz y a la estrecha comunicación y gobernabilidad lograda con el magisterio y las organizaciones sociales.

Al ser preguntado sobre la dinámica entre los poderes del estado, el coordinador parlamentario enfatizó que existe una “excelente coordinación permanente con el gobernador”.

Esta sinergia, explicó, ha permitido al Congreso sacar adelante las iniciativas prioritarias y destinar recursos en el presupuesto a los ejes que más le dolían al pueblo: Seguridad, Salud y Educación.

“Aquí en el Congreso hemos hecho lo propio para estar a la altura de las circunstancias”, afirmó, y finalizó agradeciendo a los medios de comunicación por dar constancia de los logros, reafirmando su compromiso con un “Congreso de puertas abiertas” que busca dignificar el trabajo de legisladores y trabajadores.

La persona correcta

“Chiapas eligió a la persona correcta con Eduardo Ramírez”, concluyó el diputado Guillén, “y me siento muy honrado de haber participado en construir este sueño que hoy vemos como una realidad”, concluyó.