Chiapas nos ha dado oportunidades: venezolano

Jesús Rafael, oriundo de Mérida, Venezuela, arribó a la entidad el pasado 23 de noviembre del 2024, tras decisiones importantes para él, su esposa y sus dos hijos. Hoy vive en tranquilidad en Chiapas, vende aguas y le agradece a la gente y en especial a los colectiveros de su apoyo.

Rafael calificó de “bastante terrible” su paso por Centroamérica; es especial por la cantidad de extorsiones que vivieron por parte de organizaciones como las Naciones Unidas (ONU) y la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur), quienes le solicitaban 60 dólares por persona.

“Si tú no pagas, no te vas de ahí. Aparte de eso, las remesas mínimas te tenían que depositar 250 dólares y ellas se quedaban con el 29 por ciento (…). Desde que salimos de la selva del Darién para acá estábamos siendo estrangulados. ¿Entendiste? y ni siquiera por grupos organizados de que civiles, sino por organizaciones”, denunció.

El venezolano, con una sudadera, gorra y lentes para protegerse del inclemente sol de la temporada, consideró su paso por Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Guatemala como peor que su llegada a México; una consideración vital para su futura postura de quedarse aquí.

Cancelación

Jesús Rafael y su familia tenían la cita del CBP One. El 5 de agosto pasado, la Oficina de Aduanas y Protección Migratoria de los Estados Unidos adelantaba de la ampliación de dicho programa hacia los estados de Tabasco y Chiapas, lo que les permitiría programar citas sin tener que viajar hasta el norte para hacerlo.

Dieciocho días después, la misma oficina confirmó la ampliación de la geolocalización para solicitar y programar una cita de presentación en los puertos de entrada a territorio estadounidense desde México; en la que se incluye a los estados de Tabasco y Chiapas.

La oficina aclaró el uso de la aplicación CBP-One, como una de las vías regulares gratuitas para solicitar una cita con la Unión Americana.

Pero la autoridad estadunidense consideró dicha acción como una que permitirá hacer citas sin tener que viajar hasta el norte del país para hacerlo.

Inclusive, el Gobierno de México anunciaba el inicio del programa “Corredor emergente de movilidad segura”, con el cual trasladaría a las personas en movilidad migratoria en Chiapas y Tabasco quienes ya hayan solicitado su cita al CBPOne y sea al menos veinte días antes de la fecha establecida.

Decisión

No obstante, todo se derrumbó cuando llegó Donald Trump a la Casa Blanca; quien decidió cancelar dicho programa, lo que terminó de repercutir en la vida de Jesús Rafael y su familia.

“Decidimos quedarnos aquí a otros que vamos a seguir (…). Ese día me llegó un correo electrónico diciendo que habían cancelado la cita y yo no voy a ir para atrás ¿dónde has visto que un país venda un kilo de arroz a 12 dólares?”, compartió.

“Excelentes”, fueron las palabras de Jesús Rafael para describir a la población chiapaneca, en vista de que lo han apoyado y si bien ha tenido algunos conflictos, se siente cómodo y realizado donde ahora está.

“Yo dependo del 90 por ciento del colectivero. La ruta 30, la 61, 62, la 47 y todos los que pasan por aquí. Inicie limpiando vidrios. Luego decidimos unir un capital y ya vendemos aguas; tenemos dos puestos más en el centro, ahí iremos poco a poco”, mencionó.

También, tramitan un permiso para poder vender en la calle ante las autoridades municipales, esto con el fin de pagar impuestos y legalizar todo lo que se tenga que hacer.

Pasado

Con seis idiomas y 14 años de experiencia, Jesús Rafael pasó de ser director de Relaciones Internacionales de la empresa mexicana Cemex en Venezuela, a vendedor de aguas en el 5 de Mayo, pero lo anterior no le representa el más mínimo desprecio porque sabe que las decisiones son parte de la vida y lo que hoy tiene es lo fundamental.

“Estoy ahorita gestionando mi refugio. Para ver si con ello me vuelvo a acercar a la empresa y ver si puedo entrar”, añadió.

Por último, reflexionó sobre las últimas protestas encabezadas por cientos de sus connacionales para su regreso a Venezuela: “Es mejor que se vayan para allá, no molestan a nadie. Que se vayan para allá, porque iban a fracasar en Estados Unidos. De entrada, porque si no aguantan esta presión, porque nos quedamos estancados y no podemos avanzar a la Ciudad de México hasta en ocho meses”. Jesús Rafael, con una plena disposición y alegría en sus palabras, invitó a las personas que se movilizarán a tener cuidado en el Tapón del Darien; debido a los múltiples peligros existentes.

“Hay muchos muertos, mujeres violadas por los indios. Hay de todo, yo les recomiendo es que hagan su pasaje, traten de hacer las cosas mejor, yo no soy nadie para decirle que no lo hagan”.

¡Les invito a que me compren!, fueron las últimas palabras de Jesús Rafael en la entrevista, invitando a que lo visiten a un costado del parque 5 de Mayo.