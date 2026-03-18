Chiapas, observado por pobreza de infantes

Hanna Monsiváis, jefa de la Oficina de la Unicef, alertó que Chiapas está siendo observado a nivel internacional por su alta estadística de pobreza, sobre todo entre niñas y niños, al alcanzar el 70 por ciento de la población total.

Dijo que para atender esta dinámica se trabaja de manera conjunta con diversas instancias de gobierno, y destacó el abordaje de la educación a edades tempranas.

Se busca incidir en la construcción de una nueva sociedad, abordándola desde las primeras infancias, con el ofrecimiento a niños de cero a cinco años de mejores oportunidades de desarrollo, educación y formación.

Acciones

Muestra de ello, dijo, pudo evaluarse en el ejercicio que se realizó desde el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, conocido como Unicef?, en cuatro municipios de Chiapas, junto al DIF, municipios y algunos museos.

“Se capacitaron docentes y cuidadores del DIF, además de algunos museos, donde se utilizó una nueva metodología de abordaje, priorizando la salud emocional, conexiones neuronales y cuidado de las familias”, dijo

Destacó que DIF y Educación, al conocer los resultados de este proyecto, se dijeron con intención de llevar esta propuesta de manera institucional a por lo menos los doce municipios olvidados de Chiapas.