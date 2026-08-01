Chiapas, octavo en crecimiento económico

Durante el primer trimestre del 2026, Chiapas se ubicó como la octava entidad con mejor desempeño económico a nivel nacional, al alcanzar un crecimiento anual del 2.0 por ciento, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (Itaee) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este indicador coloca a la entidad por encima de economías como Michoacán, Guanajuato, Nuevo León y Querétaro, y solo por debajo de Hidalgo, Tamaulipas, Colima, Tabasco, Puebla, Baja California Sur y Yucatán.

Tendencia positiva

En la comparación trimestral, Chiapas también reportó un crecimiento del 0.7 por ciento, lo que refuerza la tendencia positiva de su actividad productiva.

De acuerdo con la Secretaría de Economía y del Trabajo del Estado, el repunte observado tiene que ver con el dinamismo de las actividades secundarias, que incluyen la construcción, minería, manufactura y electricidad, así como de las terciarias, relacionadas con el comercio, los servicios y el turismo.

Ambos sectores contribuyeron a consolidar la recuperación y estabilidad económica del estado, al generar condiciones más favorables para nuevos proyectos de inversión en la región.

Iniciativas estratégicas

Se indicó que el reto de sostener esta trayectoria ascendente mediante iniciativas estratégicas que aprovechen las ventajas competitivas de Chiapas y que permitan traducir el crecimiento en más fuentes de empleo, mejores ingresos y mayores oportunidades para la población.

La dependencia indicó que se mantendrá una coordinación permanente con los sectores público, privado, social y académico, para continuar construyendo una economía más dinámica, competitiva e incluyente que priorice el bienestar de las familias chiapanecas.