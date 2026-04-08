Chiapas, posible sede del Día de la Alfabetización

El secretario de Educación de Chiapas, Roger Mandujano Ayala, confirmó que se evalúa la posibilidad de que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) conmemore en la entidad el Día Internacional de la Alfabetización el próximo 8 de septiembre, tal y como lo adelantó Mario Delgado, titular de Educación federal (SEP).

El funcionario aclaró que se trata de una propuesta aún en análisis y que la decisión final corresponde al gobierno federal, sin embargo, destacó que Chiapas ha realizado un esfuerzo significativo a nivel nacional, al representar cerca de la mitad de las personas alfabetizadas en todo el territorio mexicano durante 2025 y lo que va de 2026.

Mandujano Ayala señaló que el estado coadyuvará con la Federación en cualquier sede que se determine, y reconoció que aún hay una autocrítica por hacer respecto a la situación educativa en Chiapas.

Números en Chiapas

En cuanto a las cifras actuales, detalló que de acuerdo a datos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) a través del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja) se atienden cerca de 90 mil personas, mientras que la Secretaría de Educación (SE) estatal apoya a aproximadamente 40 mil más.

El secretario detalló que la meta para este año es brindar atención a 150 mil personas, lo que pondría a la entidad en la antesala de superar el rezago educativo.

Respecto a la posibilidad de levantar la bandera blanca en el estado durante este año, el secretario explicó que las cifras no permiten determinarlo aún, ya que se depende de los datos que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2026.

Hoy en día, los esfuerzos de alfabetización se centran en zonas indígenas, sobre todo en los municipios de Chilón y Ocosingo, así como los doce municipios históricamente olvidados. En estas localidades se alfabetiza primero en la lengua materna del educando y si la persona lo decide, después en castellano.