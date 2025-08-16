Chiapas presente en conferencia regional de la mujer

La Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas (Sectur Chiapas), encabezada por María Eugenia Culebro Pérez, participó en la Conferencia Regional sobre la Mujer de Latinoamérica y el Caribe efectuada en la Ciudad de México, llevando una muestra representativa de la riqueza cultural y gastronómica de la entidad.

La participación se realizó de la mano de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Chiapas (Canirac), representada por su presidente Cristhian Pérez, y con la presencia de la reconocida cocinera tradicional Suri Guzmán, originaria del pueblo zoque.

Actividades

Durante dos días, representantes de más de 40 países disfrutaron de una muestra gastronómica en la que se ofrecieron sabores emblemáticos de Chiapas, preparados con ingredientes autóctonos y técnicas ancestrales.

Como parte de la presentación cultural se realizaron demostraciones de la danza del Parachico, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, así como la interpretación de los Chores de Coita, los cuales reflejan la identidad, el folclor y la alegría del pueblo chiapaneco.

La presencia de Chiapas en este importante encuentro internacional reafirma el compromiso del Gobierno del Estado de posicionar su cultura, gastronomía y tradiciones como un puente de diálogo, identidad y desarrollo, fortaleciendo así la imagen de México y de la entidad en el mundo.