Chiapas presente en conferencia sobre la mujer

Dulce María Rodríguez Ovando, titular de la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género (Semuigen), representó a Chiapas en la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada del 12 al 15 de agosto en la Ciudad de México, la cual reunió a más de mil mujeres de la región.

Rodríguez Ovando destacó que la participación de la entidad en este encuentro fortalece el compromiso del Estado con la igualdad sustantiva, y permite avanzar en la construcción de políticas públicas más incluyentes y con perspectiva de género, en concordancia con los esfuerzos que impulsa a nivel nacional la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora.

Acuerdos

Durante este importante encuentro se aprobó el Compromiso de Tlatelolco: una década de acción para el logro de la igualdad sustantiva de género, que establece nuevas obligaciones para los Estados en materia de cuidados, con acciones concretas para superar la división sexual del trabajo, y visibilizar la corresponsabilidad social y de género.

Con este acuerdo, los países se comprometen a construir políticas públicas que garanticen este derecho como un bien público. Asimismo, se acordó cambiar el nombre de este foro, que a partir de su próxima edición se denominará Conferencia Regional sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe, con el fin de visibilizar la diversidad de identidades y experiencias de las mujeres de la región.

Mesa directiva

La nueva mesa directiva de la Conferencia estará integrada por México, junto con Antigua y Barbuda, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Granada, Haití, República Dominicana y Uruguay, quienes darán seguimiento a la implementación del Compromiso de Tlatelolco en América Latina y el Caribe.

Este compromiso histórico cuenta con el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha reiterado que Chiapas seguirá trabajando de la mano del Gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer la agenda de igualdad sustantiva, el reconocimiento al derecho al cuidado y la construcción de un país más justo y humano para todas las mujeres.