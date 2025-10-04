Chiapas presente en el Crossing Borders 2025

El secretario de Economía y del Trabajo (SEyT), Luis Pedrero González, participó en el foro Visita a la Frontera México-Guatemala realizado en Puerto Chiapas, donde se abordaron temas como el papel estratégico de este lugar y su conexión con el Tren Interoceánico hacia Guatemala, mismo que representa un proyecto de gran impacto para el sur-sureste de México.

Asimismo, la SEyT y la Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco-Mexicana (Camex); celebraron un convenio de cooperación con el propósito de fortalecer los lazos comerciales y de inversión entre Chiapas y Guatemala. Ambas partes se comprometieron a trabajar coordinadamente para facilitar la vinculación empresarial, impulsar la capacitación técnica y empresarial, y fomentar la inversión directa, con el objetivo de consolidar una relación estratégica que contribuya al crecimiento económico binacional.

Además, gracias a la cooperación del intendente de Aduanas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) Guatemala, Edwin Curtidor, se podrá efectuar el intercambio de información y la promoción de proyectos de desarrollo regional fronterizo.

Agradecieron el respaldo del coordinador general de Promoción de Inversiones del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), contraalmirante Alfonso Fabián González Belmonte; su trabajo coadyuva a consolidar este proyecto como un nodo logístico de gran relevancia para la región sur-sureste del país.

Aunado a esto, el titular de la SEyT participó como conferencista en las ponencias magistrales y en el panel sobre intercambio comercial México–Guatemala, destacando la importancia de fortalecer la integración fronteriza y la cooperación binacional para detonar el desarrollo económico de la región.

El gobierno humanista y transformador que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar, reafirma que Chiapas funge como motor de inversión y comercio internacional, consolidándose como un punto estratégico en el sur-sureste de México.

En este espacio también estuvieron presentes el subsecretario de Comercio, Conrado de la Cruz Selvas, y el subsecretario de Desarrollo Industrial y Atracción de Inversiones, Pedro René Bodegas Neávez; reforzando el compromiso de la SEyT en materia de inversión, comercio y desarrollo logístico.