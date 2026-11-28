A partir del 26 de noviembre de 2026, Chiapas asumió la Coordinación del Grupo Zonal 7 del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, a través del secretario de Finanzas, Manuel Francisco Antonio Pariente Gavito, quien representará a los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz ante la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales (CPFF) por un periodo de dos años.

Fortalecimiento

Esta responsabilidad permitirá fortalecer la participación del estado en el análisis y la discusión de temas relacionados con las participaciones y aportaciones federales, incentivos derivados de la colaboración fiscal, transferencias por concepto de subsidios y subvenciones, así como los mecanismos de coordinación fiscal entre la Federación y las entidades.

Desde esta posición, el Gobierno de Chiapas, encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar, impulsará el diálogo y el trabajo conjunto con las entidades que integran el Grupo Zonal 7, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas y promover mejores condiciones para el desarrollo de los estados.