Chiapas presente en la segunda RNC 2025

El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) participó activamente en la segunda Reunión Nacional de Cultura (RNC) 2025, celebrada los días 8 y 9 de diciembre en el Centro de Convenciones de Quintana Roo, encuentro que reunió a titulares de cultura de todo el país para fortalecer la coordinación entre estados y federación, evaluar avances y trazar rutas comunes hacia el pleno ejercicio de los derechos culturales.

Durante la sesión plenaria, la titular del Coneculta, Angélica Altuzar Constantino, compartió las experiencias de Chiapas en torno a los festivales artísticos y al programa de cultura trashumante “Con las letras la luz”, iniciativa que a través de un escenario móvil lleva actividades culturales y literarias a comunidades con poco o nulo acceso a las distintas expresiones artísticas y a los espacios de interacción cultural.

Estrategias

En su intervención destacó la importancia de la cultura como herramienta de cohesión social y de acceso equitativo, subrayando el compromiso del estado por recuperar espacios y acercar la creación artística a todas las personas.

En tanto, en las mesas de trabajo, Chiapas participó en los ejes de cultura comunitaria y cultura para la paz, territorio e interculturalidad, fomento a la lectura y economía creativa, compartiendo diagnósticos y experiencias que fortalecen la política cultural nacional.

Además, durante el segundo día de participación refrendó su compromiso con la cultura como motor de paz y desarrollo, respaldada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, por lo tanto; Altuzar Constantino expuso las mejores prácticas del Coneculta destacando cómo la recuperación de la paz en el estado ha permitido revitalizar espacios culturales y abrir nuevas oportunidades para la participación ciudadana.

Cabe destacar que la retroalimentación con homólogos de otras entidades permitió enriquecer estrategias y consolidar acuerdos que fortalecerán la gestión cultural en todo el país.

Encuentro

La Reunión Nacional de Cultura 2025 fue inaugurada por la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, quienes subrayaron la relevancia de este espacio para visibilizar la diversidad cultural y construir acuerdos comunes, junto con la directora general del Instituto de Cultura y Artes de Quintana Roo, Lilian Villanueva.