Chiapas presente en Meet México Road Show 2025

Chiapas participó en el Meet México Road Show 2025 en Montreal, Canadá, y Nueva York, Estados Unidos, como parte de la estrategia para fortalecer la presencia de Chiapas y de México en los mercados internacionales.

Junto a una delegación integrada por 80 empresarios entre Empresas de Gestión de Destinos (DMC), agencias de viajes y tour operadores, se presentó la oferta turística del estado, destacando sus diversos Pueblos Mágicos, su riqueza natural y el potencial del turismo de naturaleza para impulsar el desarrollo comunitario.

Pacificación

En el evento también se compartieron avances en materia de conectividad y los indicadores positivos de seguridad registrados en los últimos meses, gracias al trabajo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Como parte de la agenda de trabajo, se sostuvieron reuniones con empresarios y la oficina de turismo de Toronto, fortaleciendo los vínculos con el mercado canadiense.

Asimismo, en Nueva York se sostuvo un encuentro con el cónsul de México, Marcos Augusto Bucio, previo al inicio de las actividades del Road Show.

Chiapas continúa reforzando su presencia en Norteamérica para atraer nuevos mercados y consolidarse como un destino competitivo, seguro y sostenible.