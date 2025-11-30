Chiapas presente en Unión Astronómica Internacional

Luego que la académica Karen Salomé Caballero Mora, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), fuera admitida como miembro de la Unión Astronómica Internacional (IAU por sus siglas en Inglés), la investigadora dijo que se trata de una oportunidad para posicionar trabajos de Chiapas hacia el mundo.

Institución de prestigio

Explicó que el IAU es uno de los organismos más prestigiosos del mundo en el ámbito de las ciencias del espacio, con sede en Francia es la institución global responsable de promover la investigación astronómica, fortalecer la educación científica y fomentar la cooperación internacional en el estudio del universo.

Dijo que la relevancia es histórica y científica, pues agrupa a especialistas de alto nivel, establece estándares internacionales en la disciplina y contribuye al desarrollo de proyectos que marcan la agenda científica del planeta.

Formar parte de esta comunidad es un reconocimiento que se otorga únicamente a investigadoras e investigadores con una trayectoria sólida, aportes significativos y un compromiso probado con el avance del conocimiento.

Por ello dijo que representa un logro excepcional, no solo en el ámbito personal, sino también para la Unach ya que buscará posicionar los proyectos chiapanecos.

Su admisión confirma la calidad de la investigación desarrollada en la entidad y demuestra que el talento académico chiapaneco tiene presencia y voz en espacios científicos de talla mundial.