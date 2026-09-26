Chiapas, primer lugar en embarazos adolescentes

Chiapas registró ocho mil 938 nacimientos de madres entre 10 y 17 años en 2025, la cifra más alta del país y una tasa de 18.5 por cada mil mujeres en ese grupo de edad, información que viene en la Estadística de Nacimientos Registrados (ENR) 2025, que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La entidad duplica el promedio nacional de 9.6 y supera por amplio margen a Oaxaca (12.5) y Puebla (12.2), los siguientes estados con mayor incidencia.

Del total de embarazos adolescentes en Chiapas, 754 corresponden a niñas de entre 10 y 14 años. Esa cifra representa el 8.4 por ciento de los nacimientos en ese grupo de edad en el estado y el 12.8 por ciento del total nacional, que sumó cinco mil 876 casos.

La mayoría de estos embarazos, por la edad de las menores, constituye violencia sexual según la legislación mexicana. El resto de los casos en la entidad se distribuye entre madres de 15 años (mil 515), 16 años (dos mil 801) y 17 años (tres mil 868).

Durante todo el 2025, se registraron 132 mil 283 nacimientos en Chiapas; la entidad se colocó como la segunda con la tasa más alta del país, con 83.9 nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil. Solo Baja California superó esa cifra, con 86.6. El promedio nacional fue de 47.7.

Partería

Más de una tercera parte de los partos en Chiapas ocurrió fuera de un hospital o clínica. El 35.81 por ciento se atendió en domicilio particular, mientras que el 36.17 por ciento fue atendido por personal de enfermería o partera, no por personal médico.

Esto significa que una proporción importante de los nacimientos en el estado se dio en condiciones tradicionales; también es la cifra más alta nacional.

Los datos dados a conocer este 25 de septiembre. A nivel nacional se registraron 1 millón 678 mil 532 nacimientos, una cifra prácticamente igual a la de 2024.

El embarazo adolescente en Chiapas tiene raíces estructurales: pobreza, falta de acceso a educación sexual y servicios de salud reproductiva, así como normas culturales que normalizan la maternidad temprana.