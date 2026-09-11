Chiapas, primer lugar en producción de palma africana

Chiapas cerró 2025 entre las entidades con mayor actividad agrícola del país, ubicándose en primer lugar nacional por el valor de producción de palma africana y en segundo sitio por café cereza y cacao, alcanzando un valor de producción de 24 mil 196 millones 668 mil pesos.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), durante 2025 se sembraron en el estado un millón 336 mil 281 hectáreas, correspondientes a 62 cultivos genéricos.

De esta superficie, un millón 324 mil 661 hectáreas fueron cosechadas, es decir, 99.13 por ciento del total.

Aunque la superficie sembrada prácticamente se mantuvo estable respecto a 2024, cuando se registró una reducción de apenas 97 hectáreas, el comportamiento del valor de la producción muestra una tendencia de crecimiento en los últimos años.

Al alza

Entre 2020 y 2025, la superficie destinada a la agricultura aumentó en 103 mil 43 hectáreas, equivalente a un crecimiento de 8.36 por ciento.

Palma, café y cacao colocan a Chiapas entre los líderes.

En 2025, Chiapas ocupó el primer lugar nacional por el valor de producción de palma africana, mientras que se posicionó en segundo lugar por el valor generado por el café cereza y el cacao.

El maíz grano fue el principal cultivo por valor de producción, al aportar 31.66 por ciento del total estatal y ocupar 51.95 por ciento de la superficie cosechada.

Le siguió la caña de azúcar, con una aportación de 12.13 por ciento del valor agrícola, pese a representar 2.51 por ciento de la superficie cosechada.

Tercer lugar

En tercer lugar se ubicó el café cereza, que generó 8.87 por ciento del valor de la producción agrícola estatal y ocupó 18.25 por ciento de la superficie cosechada.

Los cultivos frutales también tuvieron una participación relevante.

Plátano, mango y papaya concentraron apenas 4.81 por ciento de la superficie sembrada, pero aportaron 17.90 por ciento del valor total de la producción.

La producción agrícola de Chiapas muestra una marcada concentración en los principales cultivos.

De los 62 registrados durante 2025, 12 aportaron 90.98 por ciento del valor total generado por el campo chiapaneco.

Además del maíz, la caña de azúcar y el café cereza, el plátano y el mango aportaron, en conjunto, 35.38 por ciento del valor estatal.

Los siete cultivos restantes dentro de los 12 principales representaron otro 23.94 por ciento, mientras que los 50 cultivos restantes generaron 9.02 por ciento del valor agrícola.