Chiapas, primer lugar en rezago habitacional

Casi un millón de viviendas en Chiapas se encuentran en condiciones de rezago habitacional. Son 969 mil 291 hogares en esta condición, según la actualización del Rezago habitacional de la Sedatu y la Conavi, con información de la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi. La cifra representa el 63.5 por ciento del parque habitacional chiapaneco, la proporción más alta del país.

El rezago habitacional mide tres condiciones: viviendas construidas con materiales precarios en pisos, techos o muros; viviendas que carecen de excusado; y viviendas con hacinamiento, es decir, más de 2.5 residentes por cuarto.

Chiapas tiene un millón 527 mil 261 viviendas particulares habitadas. De ellas, 554 mil 873 no presentan atraso. En el resto, las carencias son diversas. A nivel nacional, ocho millones 330 mil 372 viviendas están en rezago, el 21 por ciento del total.

El estado también encabeza el porcentaje de población afectada y es Tabasco el que más se acerca, con 61.7 por ciento. Oaxaca registra 49.5, Guerrero 46.8 y Campeche 44.6.

En 67 municipios chiapanecos más del 80 por ciento de las viviendas están en rezago. A nivel nacional, 135 municipios superan el 90 por ciento de población afectada. Chiapas es la segunda entidad con más municipios en esa situación, solo por debajo de Oaxaca.