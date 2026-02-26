Chiapas, primero en aprobar la reducción de jornada laboral

En sesión correspondiente al Cuarto Periodo Extraordinario de Sesiones, del Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el pleno de la Sexagésima Novena Legislatura presidido por la diputada Alejandra Gómez Mendoza, aprobó la minuta proyecto de decreto por el que se reforman las Fracciones IV y XI del Apartado “A” del Artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de la jornada laboral.

Para argumentar sobre la reforma en discusión, abordaron tribuna las y los diputados de la Sexagésima Novena Legislatura.

Justicia social

La diputada Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, del PAN, destacó las 40 horas de trabajo, fondo de la propuesta, señalando que acompaña la reforma aunque – detalló- deben ser dos días de descanso obligatorio y nueve horas extras de trabajo como máximo obligatorio, todo ello para el bienestar de la familia.

“Reducir la jornada laboral no es una concesión ni una ocurrencia, es justicia social y respeto a los derechos, respaldamos las 40 horas de trabajo”, dijo por su parte la diputada Andrea Negrón Sánchez, del Partido Movimiento Ciudadano, y agregó que también se deben garantizar los dos días de descanso y examinar el tema de las horas extras.

Rubén Antonio Zuarth Esquinca, diputado por el Partido Revolucionario Institucional, manifestó sus argumentos a favor de la reforma en materia laboral ponderando la reducción de horas laborales, pues dijo que esta reforma es un derecho laboral para las y los jóvenes, al tiempo que destacó que debe haber foros donde se escuchen todas las voces, sobretodo de la mediana y pequeña empresa, para que exista un equilibrio económico.

Pronunciamientos

La diputada por el Partido del Trabajo, Elvira Catalina Aguiar Álvarez, al pronunciarse a favor de la reforma dijo que las conquistas laborales no son estáticas, tienen que transformarse. Sobretodo, dijo, para mejorar la calidad de vida, para que los padres tengan más tiempo para estar con sus familias y que las y los jóvenes tengan tiempo para seguirse preparando.

Marcela Castillo Atristain, diputada por el Partido Movimiento Regeneración Nacional, al manifestar su posicionamiento a favor de la reforma, indicó que es parte de las conquistas sociales, con las que otra vez, México volverá a estar a la vanguardia del respeto a los derechos de las y los trabajadores.

Una vez agotada la disposición que dio origen a la sesión, la presidenta de la Mesa Directiva declaró clausurados los trabajos del Cuarto Periodo Extraordinario de Sesiones.