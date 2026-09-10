Chiapas, prioridad en agenda del Senado: Sasil de León

La senadora Sasil de León se comprometió a construir una agenda legislativa responsable con México, pero sobre todo con una visión de desarrollo para Chiapas.

Esto en el marco del inicio del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura, donde dijo que se deberá privilegiar el diálogo y una agenda legislativa comprometida con temas que transformen la vida de las familias en México.

Detalló que en este Periodo Ordinario de Sesiones se discutirán iniciativas importantes en materia de seguridad, tecnología y bienestar social, donde privilegiará la atención de las necesidades de Chiapas y su grandeza, un estado que ya tiene rumbo definido.

Dijo conocer las necesidades de Chiapas en rubros como economía, migración, justicia, educación, salud, entre otros, sobre los cuales mantiene una agenda de trabajo permanente.

En este marco felicitó al senador Higinio Martínez, elegido presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, y al diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué, presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputadas y Diputados, ambos, dijo, son legisladores comprometidos con México y el cumplimiento del mandato conferido por el pueblo de México.

Finalmente, la senadora chiapaneca reafirmó su compromiso, consciente de que cada paso en el camino legislativo es una oportunidad para servir y transformar con responsabilidad y esperanza.