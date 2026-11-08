Chiapas, prioridad en Becas para el Bienestar: Claudia

En el marco de la entrega de Becas para el Bienestar en Suchiapa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la entidad es un estado prioritario para la Federación, toda vez que aquí se despliega el mayor esfuerzo institucional para acompañar a los estudiantes con apoyos desde la primaria hasta la universidad.

En un acto realizado en la Universidad Politécnica (UP) y frente a cientos de personas, la presidenta señaló que las Becas para el Bienestar generan igualdad, pues no se puede negar que la pobreza y falta de oportunidades generan más pobreza.

No tendrán fin

Por ello, las becas no pararán, pues se busca que desde la igualdad todos los estudiantes de México se forjen como grandes personas; para ello es necesario que lleguen con un apoyo para útiles, uniformes y lo que requieran; por eso estos recursos son una prioridad.

En la Universidad Politécnica la presidenta entregó la Beca Gertrudis Bocanegra, con el fin de que la totalidad de la comunidad estudiantil, en sus diversos niveles, tenga acceso a la educación, particularmente las mujeres, quienes en México son ejemplo de lealtad a la patria.

ERA

Por su parte, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dijo que ahora Chiapas destaca a nivel nacional pues, ya todos los niveles educativos tienen estos apoyos.

Por ello agradeció a la presidenta y dijo que el Estado la quiere y que la reconoce como una gran líder, pues solo a través de la educación se puede aspirar a una mejor realidad.

Julio César León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, dio a conocer que más de 1.2 millones de estudiantes de la entidad reciben apoyos del sistema de becas educativas, con una inversión superior a nueve mil 200 millones de pesos.

Mario Delgado

En este marco, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, afirmó que el Gobierno Federal ratifica desde el Estado su vocación formadora de procesos educativos socialmente responsables, pues todos los escolares deberían llegar con las mismas condiciones a enfrentar los procesos educativos, por eso la importancia de las becas escolares, escenario donde la entidad destaca como uno de los cinco estados con mayores beneficios de todo México.

No importa cuánto incomode a la oposición o a los políticos antagonistas, las becas en Chiapas seguirán.

Educación Chiapas

Asimismo, de manera conjunta, el secretario de Educación en Chiapas, Roger Mandujano; junto a los rectores de la Benémerita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón; de la Universidad Politécnica de Chiapas, Sergio Saldaña Trinidad y de la Universidad Politécnica de Tapachula, Andrés Sánchez de León, reconocieron la entrega de estos apoyos como un acto de justicia social.