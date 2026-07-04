Chiapas, prioridad para Movimiento Ciudadano

La diputada local y coordinadora estatal del Partido Movimiento Ciudadano (PMC) en Chiapas, Andrea Negrón, explicó que la visita del dirigente nacional del partido naranja a Chiapas fortalece las bases del Instituto político con miras al proceso de elección 2027.

Dijo que el coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, visitó el municipio de Reforma para sostener un encuentro con la militancia chiapaneca y refrendar el respaldo de la dirigencia nacional al fortalecimiento del movimiento en el estado.

En la gira, dijo, participaron los presidentes municipales Pedro Ramírez, de Reforma, y Fabián de León, de Unión Juárez, municipios gobernados por Movimiento Ciudadano que hoy son ejemplo de gobiernos cercanos a la gente y con resultados.

“La visita del Coordinador Nacional representa una muestra clara del compromiso que existe con Chiapas, que es prioridad y con crecimiento del movimiento en la entidad”, expresó.

Dijo que con esta visita, la dirigencia nacional refrenda su respaldo a la nueva etapa que vive Movimiento Ciudadano en Chiapas y reconoce el trabajo de su militancia, de sus gobiernos municipales y de quienes todos los días contribuyen a consolidar un proyecto cercano a la ciudadanía, con causas, resultados y visión de futuro.