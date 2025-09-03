Chiapas produce el mejor cacao del mundo

Este martes y miércoles se celebra en el Congreso del Estado la Séptima edición del Festival del Cacao y Chocolate, en el marco del Día Nacional del Cacaco.

Jorge Luis Trujillo, director del festival, destacó que por primera vez el evento se replica en diferentes municipios del estado, iniciando con un balance positivo en San Cristóbal de Las Casas.

“El fin de semana pasado en San Cristóbal de Las Casas tuvimos nuestro primer festival de este año, con una afluencia de más de 45 mil visitantes, superando los 35 mil del año pasado, con una derrama económica bastante importante”, afirmó.

El también representante de la organización civil “Somos de Puertas Abiertas” subrayó que el festival es un esfuerzo completamente ciudadano, que opera gracias al trabajo en conjunto de productores, instituciones y el sector privado. En San Cristóbal más de 50 productores participaron durante tres días de actividades.

Sede

Desde este martes la sede tuxtleca alberga a casi 30 productores de diversas regiones de Chiapas, incluyendo a los ganadores del prestigioso concurso de chocolate “La Tasa”. Los asistentes podrán encontrar una amplia gama de productos que van más allá del chocolate tradicional.

“Cuando uno piensa en cacao, inmediatamente piensa únicamente en chocolate, pero existe una diversidad de productos como bebidas, que son parte de nuestra cultura chiapaneca, pero también tenemos cosmética con cacao, textiles con cacao, artesanías con iconografía de cacao”, explicó el director.

El objetivo, dijo, es que la población conozca la diversidad y las bondades de este producto emblemático del estado, del cual Chiapas es el segundo productor a nivel nacional, pero con la calidad considerada “la mejor del mundo”.

El festival está abierto al público en el Congreso del Estado de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. La entrada es gratuita.

“Invitamos a todas y todos a que vengan a conocer esta importante actividad, que conozcan los productos y a los productores, su historia, la historia que hay detrás y que nos sintamos orgullosos de lo hecho en Chiapas”, expresó.

En el marco del Día Nacional del Cacao y Chocolate, que se celebra oficialmente este dos de septiembre, el festival cumple siete años de fomentar el orgullo y el consumo local.

“El futuro para el cacao de Chiapas es bastante bueno y vale la pena invertir en ello”, concluyó.