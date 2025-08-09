Chiapas Puede busca acreditación ISO 9001

La coordinadora de Proyectos Estratégicos para la Alfabetización de la Secretaría de Educación, Flor Marina Bermúdez, comentó que está en proceso la certificación ISO 9001 para el programa de alfabetización Chiapas Puede y garantizar que el proyecto funcione con una mayor calidad y orden.

Indicó que para esto se realizó la primera reunión del Sistema de Gestión de Calidad en la Norma ISO 9001, con el propósito de fortalecer los servicios y procesos.

Consolidan modelo de operación

Destacó que esta certificación permitirá consolidar un modelo de operación con mayor orden, eficiencia y enfoque en la satisfacción de las personas beneficiarias, asegurando resultados sostenibles.

La capacitación estuvo dirigida a personal de la Coordinación Operativa, Dirección de Informática de la Coordinación General de Administración Federalizada, Servicios Escolares, Coordinación Estadística del Programa de Alfabetización.

Así como a Materiales Educativos, Coordinación Estatal de Enlaces, Coordinación de la Beca “Rosario Castellanos”, Recursos Financieros, Materiales y Servicios, Área de Planeación, Recursos Humanos y Logística y Giras.

Manifestó que con este trabajo la Secretaría de Educación refrenda su compromiso de continuar avanzando en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el Programa de Alfabetización, para garantizar procesos más eficientes y transparentes y seguir el combate contra el analfabetismo.

Recientemente se presentó el Sistema Integral de Alfabetización (SIA), una herramienta digital diseñada para optimizar el proceso de incorporación y seguimiento de educandos y asesores del programa Chiapas Puede.

El SIA sustituye al anterior Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA), brindando una alternativa más eficiente, ágil y transparente para el registro, validación y control operativo de las acciones de alfabetización.