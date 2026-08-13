Chiapas Puede sigue bajo la verificación

Aunque se han identificado algunas anomalías en el proyecto de alfabetización, el programa llamado Chiapas Puede no ha fracasado, al contrario, es una política pública exitosa en el territorio local, enfatizó Ana Laura Romero Basurto, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Aclaró que aunque se pueden encontrar observaciones dentro de un programa por reglas de operación o por malas conductas, no implica necesariamente que sea un desvío de recursos.

Cuando hay políticas públicas tan extensas, explicó, suele ocurrir que se detectan de forma aisladas algunas conductas que no son correctas, pero en ningún sentido se pone en duda que el proyecto sea exitoso.

Inconsistencias

Sobre la información pública que se dio a conocer dónde se detectaron inconsistencias en alrededor de dos mil 500 tarjetas de los apoyos del programa de alfabetización, Romero Basurto comentó que se trata de un caso aislado.

La instrucción en la Secretaría Anticorrupción, dijo, es prevenir que ocurran actos de corrupción servidores públicos pero, advirtió, en la presente administración no se tapará nada y todo se hace de forma transparente.

“Es algo lógico que en una revisión, en una auditoría se tengan observaciones; en este caso son reglas de operación o son algunas conductas de malos servidores públicos. Lo digo categóricamente: en este caso no hay, absolutamente, ningún desvío de recursos, precisamente por eso trabajamos en la prevención”, remarcó.

Romero Basurto añadió que la auditoría regular es la que revisa el ejercicio del año fiscal anterior, mientras que en el programa Chiapas Puede se revisa en tiempo real cómo se está haciendo la inversión.

“Se los digo categóricamente: no hay un desvío de recursos, son reglas de operación que se observaron. En el tema de las dos mil 500 tarjetas es un caso aislado que inmediatamente prevenimos para que no se concluyera esa falta”, remarcó.

Finalmente, Romero Basurto destacó que el programa Chiapas Puede es loable y noble, en el sentido de que pretende que las personas mayores de 15 años aprendan a leer y escribir y con ello mejorar la calidad de vida de la población.