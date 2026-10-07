En la Ciudad de México, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar participó en el México Digital Summit 2026, donde presentó la conferencia “Chiapas, Puerta Digital de las Américas”, un espacio de diálogo en el que se analizó cómo los medios digitales y la Inteligencia Artificial (IA) están transformando la economía y la competitividad nacional.

Objetivo

Durante su intervención, el mandatario señaló que uno de los propósitos es convertir la posición geográfica del Estado en una ventaja competitiva que genere una buena economía tanto para las empresas como para las y los chiapanecos. Explicó que la amplia conectividad terrestre, aérea y marítima ha permitido a la entidad avanzar cinco posiciones en materia de competitividad a nivel nacional en tan solo un año.

Transformación

Ramírez Aguilar sostuvo que México vive una transformación de la que Chiapas forma parte, al contar con una ubicación geográfica privilegiada y estratégica que lo posiciona como un puente natural entre mercados. Añadió que el Gobierno brinda a las empresas certeza jurídica, acompañamiento solidario y oportunidades reales para crecer.