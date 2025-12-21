Chiapas, punto clave en la movilidad humana

En el marco del Día Internacional del Migrante, las estadísticas más recientes confirmaron que Chiapas continúa siendo uno de los territorios estratégicos en la gestión de la movilidad humana en México, tanto por su ubicación en la frontera sur como por la concentración de trámites y registros relacionados con el fenómeno migratorio.

Los datos señalaron cambios importantes en los patrones de tránsito y atención institucional.

El flujo irregular continental mostró una caída histórica: mientras que por el Tapón del Darién se registraron más de 82 mil cruces en agosto de 2023, para marzo de 2025 la cifra descendió a menos de 200, una reducción que incidió de forma directa en la disminución de ingresos hacia la frontera sur mexicana y, particularmente, en los puntos de acceso a Chiapas.

Incremento

A pesar de ello, México enfrentó un incremento acumulado en los eventos migratorios irregulares durante los últimos años.

Entre 2019 y 2024, estos pasaron de 183 mil a 925 mil, con una marcada concentración en entidades del sureste.

Chiapas y Tabasco registraron más de 758 mil eventos en ese periodo, lo que colocó de nuevo a Chiapas como uno de los principales puntos de control y registro a nivel nacional.

En cuanto al refugio, durante 2024 se contabilizaron 79 mil solicitudes, un descenso del 43.9 por ciento respecto al año anterior.

Aún así, Chiapas permaneció entre los estados donde más trámites se realizaron, junto con Tabasco y Veracruz, concentrando en conjunto el 76 por ciento de las solicitudes del país.

Las estadísticas también reflejaron transformaciones en la documentación migratoria.

Desafío

Entre 2015 y 2024, las Tarjetas de Residente Permanente casi se duplicaron, principalmente para personas de Honduras, por razones humanitarias, y de Guatemala, por motivos familiares. Este aumento ha representado nuevos desafíos en la atención institucional en la frontera sur.

En conjunto, los datos confirmaron que Chiapas sigue siendo un territorio clave no solo como punto de tránsito, sino como espacio central en la gestión, documentación y atención a personas en movilidad humana, un fenómeno que continúa evolucionando y demandando respuestas coordinadas y humanitarias.