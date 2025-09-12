Chiapas reafirma su compromiso educativo

La Secretaría de Educación de Chiapas encabezó la Novena Reunión del Comité Técnico de Alfabetización del Programa Estatal Chiapas Puede, con el propósito de dar seguimiento a los avances y a los mecanismos de supervisión implementados por las instituciones de Educación Superior y Media Superior de la entidad.

En la reunión el titular de la institución, Roger Adrián Mandujano Ayala, reconoció la visión humanista y convicción de transformar a Chiapas a través de la educación del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, expresada en su participación como ponente en el Día Internacional de la Alfabetización, organizada por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) con la presencia de Leticia Ramírez Amaya, coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de la Presidencia de la República.

“El reconocimiento alcanzado a nivel nacional genera orgullo y compromiso para el gobernador Eduardo Ramírez, por el impacto positivo del programa; sin embargo, debemos redoblar esfuerzos para lograr la meta de alzar bandera blanca en la entidad”, subrayó el secretario.

Asimismo, convocó a todas las instancias participantes a asumir la alfabetización como un eje prioritario en sus gestiones: “El esfuerzo que hoy se demanda debe traducirse en acciones concretas, siendo la supervisión una de las más relevantes. Es indispensable verificar de manera constante que las asesorías se impartan adecuadamente y que los círculos de enseñanza funcionen conforme a lo establecido”, puntualizó el titular de la dependencia.

Con este tipo de encuentros, la Secretaría de Educación de Chiapas reafirma su compromiso con el desarrollo social y educativo de la entidad, avanzando hacia una sociedad más justa, incluyente y alfabetizada. Chiapas Puede no solo es un programa, sino una convicción que guía los esfuerzos institucionales para cerrar las brechas educativas y transformar el futuro de miles de chiapanecas y chiapanecos.