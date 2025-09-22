Chiapas recibe acervo bibliográfico: Coneculta

El Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines recibió el primer lote de 57 mil 890 libros editados por el Fondo de Cultura Económica (FCE), como parte del arranque del programa estatal “Leyendo por la Paz”, impulsado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, a través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta).

Este programa, resultado del convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado de Chiapas y el FCE, contempla la entrega total de 115 mil 707 ejemplares que serán distribuidos en 40 municipios prioritarios por su condición y ubicación geográfica, con el propósito de fortalecer el acceso a la lectura como herramienta de diálogo, desarrollo comunitario y construcción de entornos seguros.

Logística

El programa estará a cargo del Consejo mediante la Coordinación Operativa Técnica, con el apoyo de los encargados de bibliotecas, casas de cultura, museos, teatros y oficinas administrativas, quien coordinará la logística de distribución y actividades de mediación lectora en todo el estado.

Angélica Altuzar Constantino, directora general del Coneculta, subrayó el compromiso del gobernador de acercar los libros a las comunidades con menos acceso de materiales bibliográficos literarios, como una forma de construir paz desde la cultura.

“Todas nuestras áreas estarán involucradas para que este proyecto llegue a las poblaciones de Chiapas, en donde no hay una biblioteca pública ni una librería. Esta acción corresponde a la política del Gobierno del Estado de empezar por los pueblos que menos tienen, con el fin de reducir la brecha de desigualdad en materia de derechos culturales”, dijo.

Distribución

La recepción fue encabezada por Ameht Rivera, coordinador operativo técnico del Coneculta, junto a Raúl Juárez Pérez, director estatal de bibliotecas públicas, y María Elizabeth Sáenz Díaz, directora de publicaciones, quienes serán responsables de la implementación territorial del programa. Para ello, contarán con el apoyo del equipo de colaboradores de las diversas áreas administrativas, jurídicas, de patrimonio, promoción y fomento cultural del Consejo.

La colaboración con el FCE, bajo la dirección de Paco Ignacio Taibo II, responde a la estrategia nacional de fomento a la lectura y al compromiso de garantizar el acceso equitativo a los libros como parte de una política pública de bienestar en el sur del país.