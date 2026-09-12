Chiapas recibe con gratitud a la presidenta Sheinbaum

Ante miles de chiapanecas y chiapanecos provenientes de diversos municipios, reunidos en el Estadio Víctor Manuel Reyna, en Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar acompañó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su informe de rendición de cuentas, como parte de la gira nacional “Honestidad y resultados”, en el que dio a conocer los logros de su administración y reafirmó que la Cuarta Transformación representa al pueblo y que, desde 2018, contribuye a mejorar las condiciones de vida de la población mediante acciones en materia de infraestructura, economía y cobertura de los Programas para el Bienestar.

Mensaje

En su mensaje la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció al gobernador Eduardo Ramírez como un mandatario honesto, trabajador y comprometido con Chiapas. A la par, detalló que en la entidad se destina una inversión de 45 mil 176 millones de pesos a los Programas para el Bienestar, en beneficio de 2 millones 339 mil 465 personas, de las cuales cerca de medio millón reciben la Pensión para Adultos Mayores; 117 mil la Pensión para Personas con Discapacidad; 113 mil mujeres son beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar; 190 mil 196 jóvenes de preparatoria reciben la Beca de Educación Media Superior; 267 mil estudiantes de secundaria reciben la Beca Rita Cetina, y 322 mil niñas y niños cuentan con apoyo para útiles y uniformes escolares. Además, anunció que las y los estudiantes de universidades públicas en Chiapas tendrán acceso a la Beca Gertrudis Bocanegra.

Avances en proyectos

La presidenta dio a conocer también los avances de diversos proyectos, entre ellos el Tren Maya de carga; la nueva Línea K del Tren Interoceánico, con un avance del 94 por ciento; la carretera Palenque-Ocosingo; siete nuevos caminos artesanales; la terminación del Puente Rizo de Oro; tres Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar; la modernización de Puerto Chiapas y la construcción de 70 mil 500 viviendas. Del mismo modo, resaltó la ampliación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Comitán, que contará con una Facultad de Medicina; la modernización de centrales hidroeléctricas por parte de la CFE; 79 Centros LIBRE para las Mujeres, y señaló que se trabajará de manera coordinada con el Gobierno de Chiapas para brindar apoyos a productores afectados por la sequía.

En materia de salud, destacó que se pondrán en marcha mil 312 consultorios del Servicio Universal de Salud. En el IMSS, ya fue inaugurada la primera etapa del Hospital General Regional de Especialidades Tuxtla Gutiérrez; se concluyó la Unidad de Hemodiálisis del Hospital General de Subzona No. 15 de Tonalá y continúa la ampliación del Hospital Rural y Albergue en Bochil. Por parte del Issste, se concluyó la Clínica Hospital en Palenque y está en proceso la ampliación de la Clínica Hospital “Dr. Roberto Nettel” de Tapachula.

Sheinbaum Pardo refrendó su respaldo para seguir impulsando acciones que atiendan las necesidades de la población chiapaneca. “Nunca vamos a abandonar al pueblo, jamás. Venimos luchando desde hace muchos años. Aunque no les guste a algunos, nosotros somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Puede haber campañas en redes sociales, los medios de comunicación pueden seguir diciendo mentiras, no nos hacen mella por una razón. No hay divorcio entre pueblo y gobierno. Gobierno y pueblo unidos, jamás serán vencidos”, expresó.

Por su parte, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por convertir el amor en política pública, una filosofía profundamente humana que significa escuchar, resolver y entregarse con alma, vida y corazón por el pueblo. En este contexto, destacó la aportación de las mujeres en la defensa, construcción y transformación de la nación, al recordar la participación de doña Josefa Ortiz de Domínguez en la lucha de Independencia y, en la actualidad, la presencia de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México.

El mandatario agradeció al Gobierno Federal por el respaldo que brinda a Chiapas en acciones como la consolidación del proyecto de la carretera Palenque-Ocosingo: La Ruta de las Culturas Mayas; el apoyo en materia de vivienda, que contribuye al bienestar de las familias, y las becas para niñas, niños y adolescentes, así como próximamente para jóvenes de educación media superior.

Ramírez Aguilar resaltó también el pleno acompañamiento a través de las Mesas de Paz, lo que ha contribuido a que las chiapanecas y los chiapanecos vivan tranquilos, con paz social y en armonía. “Esto es resultado de su liderazgo y el gran trabajo que usted nos ha dirigido con buen tino. Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en Chiapas amamos a la familia, al prójimo y a la madre tierra. Amamos profundamente a México”, afirmó.