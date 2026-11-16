Chiapas recibe distinción por enseñanza del Inglés

La Secretaría de Educación de Chiapas, encabezada por Roger Mandujano, recibió un reconocimiento durante la ceremonia Toefl Young Students Ambassador Awards 2026, celebrada en el Centro Benjamín Franklin de la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México, por el impulso institucional, administrativo y financiero a la enseñanza del idioma Inglés, así como por los sobresalientes resultados obtenidos por estudiantes de escuelas públicas en evaluaciones internacionales.

Transformación educativa

Este logro se enmarca en la visión de transformación educativa impulsada por el gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y en el compromiso de la Secretaría de Educación de fortalecer la enseñanza del inglés en las escuelas públicas, brindando a niñas, niños y adolescentes chiapanecos mayores oportunidades de aprendizaje, desarrollo académico y proyección internacional.

Como parte de las acciones del Programa Nacional de Inglés (Proni), durante 2025 se aplicaron los instrumentos Toefl Primary y Toefl Junior, desarrollados por Educational Testing Service, a estudiantes de sexto grado de primaria y tercero de secundaria. Como resultado de este proceso, Chiapas obtuvo los puntajes más altos entre las coordinaciones estatales del Proni participantes, motivo por el cual el Institute of International Education (IIE) otorgó dos reconocimientos a la entidad, además de distinciones individuales a estudiantes chiapanecos por su destacado desempeño.

Ceremonia

En representación de Roger Mandujano, la coordinadora estatal del Proni, Marlene Patricia Nandayapa Escorza, recibió los reconocimientos, que reflejan el esfuerzo de las y los estudiantes, el compromiso de sus docentes y el trabajo académico desarrollado desde la Coordinación de Programas Especiales y Compensatorios (Copeyco).

Durante la ceremonia, Iván Guerra, especialista en la enseñanza del inglés y responsable de los exámenes Toefl, destacó que contar con estándares internacionales de evaluación representa una herramienta fundamental para elevar la calidad educativa y garantizar procesos de medición estandarizados que permitan conocer y fortalecer el aprendizaje del idioma.

“Es importante comunicar que estos estándares llegan a las escuelas públicas, porque es un proceso complejo. Se agradece el esfuerzo de los gobiernos estatales y federal por invertir en estas herramientas, ya que en el futuro las y los jóvenes podrán acceder a programas de movilidad, estudiar en el extranjero y tener mayores oportunidades de obtener becas”, expresó.

Finalmente, Guerra reconoció el trabajo de organización y seguimiento realizado por la Secretaría de Educación de Chiapas en la implementación del Proni y los procesos de evaluación internacional, al señalar que este esfuerzo contribuye a ampliar las oportunidades educativas de las infancias chiapanecas.