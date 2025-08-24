Chiapas recibirá a bomberos americanos

Chiapas se prepara para recibir, por primera vez en su historia, a la Asamblea Anual de la Organización de Bomberos Americanos (OBA) 2025, misma que se llevará a cabo del 9 al 12 de septiembre en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas, con la participación de más de 200 representantes de 14 países.

Ciudades

Del 9 al 12 de septiembre, ambas ciudades recibirán a representantes de 14 países en un encuentro internacional que busca fortalecer la labor bomberil y colocar a la entidad como destino de confianza para el turismo de congresos y convenciones.

El evento fue encabezado en la Ciudad de México por la secretaria de Turismo estatal, María Eugenia Culebro Pérez, quien destacó que este encuentro representa una oportunidad estratégica para la economía y el turismo local.

Además de ser un reconocimiento a la labor de quienes arriesgan su vida diariamente en el servicio de protección civil.

“Chiapas es uno de los destinos más seguros del país y recibirá con entusiasmo a las y los bomberos del continente, brindándoles una experiencia extraordinaria”, aseguró Culebro Pérez.

OBA

La OBA, que agrupa a cuerpos de bomberos y aliados estratégicos de países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, México, Nicaragua, Uruguay y Suiza, realizará durante cuatro días reuniones técnicas, sesiones de trabajo y actividades de cooperación internacional.

El objetivo es diseñar acciones conjuntas para el fortalecimiento institucional en América Latina y el Caribe.

Durante el evento, se contó con la presencia del comandante Marco Antonio Sánchez Guerrero, director del Instituto de Bomberos de Chiapas, así como los comandantes Gary y David Kay, bomberos escoceses de la Fundación IFRA, quienes resaltaron la relevancia de Chiapas como anfitrión de este magno evento.