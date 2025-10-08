Chiapas recuerda a Belisario Domínguez

En representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el coordinador de Asesores y Proyectos Estratégicos, Juan Carlos Gómez Aranda, encabezó la ceremonia conmemorativa por el 112 aniversario luctuoso del Dr. Belisario Domínguez Palencia, realizada en Comitán de Domínguez, cuna del prócer chiapaneco.

El acto, enmarcado en el Día de la Libertad de Expresión, reunió a autoridades civiles y militares, como el presidente municipal de Comitán, Mario Antonio Guillén Domínguez quien, junto con representantes del Gobierno del Estado, del Ejército Mexicano y de la Marina, rindió guardia de honor ante el monumento al ilustre médico y senador, cuya vida y ejemplo siguen siendo emblema de valor civil y de amor por la verdad.

En su mensaje, Juan Carlos Gómez Aranda destacó que Belisario Domínguez simboliza la defensa de la palabra libre, nutrida en el corazón de la justicia. “Su legado inspira el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez, quien, al igual que nuestro prócer, ejerce un gobierno humanista y comprometido con el bienestar, la paz y el progreso de Chiapas”, expresó.

Desafíos nacionalesy estatales

Resaltó que, ante los desafíos nacionales y estatales, el mandatario chiapaneco siempre, al igual que lo hizo don Belisario, lleva en su pensamiento a Comitán y ejemplo de ello fue su reciente visita en la que comprometió todo su apoyo para dotar de agua a la población que más lo necesita. “A Comitán le está cumpliendo y lo seguirá haciendo con visión de legado y pensando en las futuras generaciones”, precisó.

Por su parte, el presidente municipal, Mario Antonio Guillén, recordó que Belisario Domínguez nos enseñó que la palabra tiene valor cuando nace del compromiso con la verdad y el amor por la patria. Añadió que su ejemplo debe guiar el actuar de los servidores públicos, invitando a ejercer la libertad de expresión con responsabilidad y ética, como pilares de una sociedad democrática.

“El espíritu de Belisario sigue vivo en Comitán, en cada acción que busca fortalecer la paz, el respeto y las oportunidades para todos. Hoy, más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso con los valores que él defendió, trabajando de la mano del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para construir un municipio más justo y próspero”, puntualizó el alcalde.

Concurso de oratoria

Por otra parte, durante la entrega de reconocimientos a los ganadores del Concurso Nacional de Oratoria 2025 “Libres por la palabra libres”, el coordinador de Asesores y Proyectos Estratégicos transmitió el saludo del gobernador Eduardo Ramírez a los participantes y les recordó que la principal obligación de las juventudes es estudiar y prepararse para transformar al país con visión social.

Juan Carlos Gómez Aranda subrayó que le toca a las y los chiapanecos de hoy luchar por las grandes causas de Chiapas: el desarrollo económico justo, equitativo e incluyente; así como la paz, la seguridad y la tranquilidad de las familias que, con el liderazgo del gobernador Ramírez Aguilar se han venido reconquistando, teniendo siempre presente la responsabilidad cívica, el pundonor y el amor por su tierra que demostró siempre el Dr. Belisario Domínguez Palencia.