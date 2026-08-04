Chiapas reduce robos un 30 por ciento

La incidencia delictiva en Chiapas continúa mostrando cifras a la baja en rubros clave, como el robo a transeúnte y el robo de vehículo.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Fomento Económico de Chiapas (FEC), los robos en la entidad pasaron de 931 casos en 2025 a 651 en 2026, lo que representa una disminución del 30 por ciento.

Dentro de esta categoría, destacan dos reducciones significativas: el robo a transeúnte disminuyó un 61.7 por ciento, mientras que el robo de vehículo bajó un 33.2 por ciento.

El reporte del Observatorio Ciudadano también colocó a Chiapas en el segundo lugar nacional con la menor tasa de denuncias por cada 100 mil habitantes, con 13.33 denuncias, solo por detrás de Tlaxcala (11.91).

Esta cifra representa una reducción del 44.2 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025.

Panorama

Pese a estos avances, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, publicada el 24 de julio, muestra un panorama distinto en la percepción ciudadana.

Durante el segundo trimestre de 2026, el 70.6 por ciento de la población de Tuxtla Gutiérrez manifestó sentirse insegura en su ciudad, frente al 63.7 por ciento registrado en el mismo trimestre de 2025.