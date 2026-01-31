Chiapas, referente en prevención del embarazo forzado

En atención al llamado de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre los protocolos que los gobiernos estatales han desarrollado para la atención del abuso y la violencia en niñas y adolescentes, la Secretaría de Salud de Chiapas ha impulsado la prevención del embarazo forzado en niñas y adolescentes desde la salud pública con perspectiva de género e interculturalidad como derecho a la protección de la salud.

En acuerdo de cooperación técnica con la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en México y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSSR) de la Secretaría de Salud federal, Chiapas es líder en la implementación de las estrategias “Menstruación Digna”, “Servicios de Aborto Seguro” y “Edusex: Servicios Móviles de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes”.

Del 26 al 28 de enero, las representaciones de la OPS/OMS México y el CNEGSSR, en conjunto con la Secretaría de Salud de Chiapas, trabajaron en fortalecer la estrategia “CERO Rechazo Obstétrico”, que firmaron el sector salud y los ayuntamientos de los 12 municipios más olvidados, el 4 de diciembre de 2025.

Se realizó una visita al Hospital de la Mujer de los Servicios Públicos de Salud IMSS Bienestar en San Cristóbal de Las Casas y la Jurisdicción Sanitaria, para identificar necesidades específicas en la prevención y atención del embarazo forzado en niñas y adolescentes.

Se generó la vinculación con la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, y la Comisión de Salud y la Mesa Directiva de la LXIX Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas.

Se establecieron los planes de acción con la visión de avanzar hacia la eliminación del embarazo forzado en niñas y adolescentes, con un esquema de trabajo que integra la territorialización del Decálogo de Compromisos del Sector Salud para la Prevención y Atención de la Violencia Sexual en Niñas, Adolescentes y Mujeres.

Dentro de las acciones a realizar están la promoción de una sesión legislativa de la estrategia “CERO Rechazo Obstétrico” como política pública en Chiapas desde la rectoría de la Secretaría de Salud del estado.